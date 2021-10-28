Facebook меняет название на Meta

Компания Facebook сменит название на Meta с четверга 28 октября.﻿ Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг во время презентации, сообщает Украинская правда.

По словам Цукерберга, компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.

Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая "метавселенную".

По словам Цукерберга, компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с Facebook.