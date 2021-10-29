Роналду снова станет отцом: "ждем близнецов"

Звездный футболист 36-летний Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают пополнения в семье, пишет Тетяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами" , - написал португалец.

Кроме того, он опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.

фото instagram.com/cristiano

Также на втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану - младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.