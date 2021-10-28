Саакашвили согласился на лечение - адвокат

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился сдавать анализы и принимать лечение, сообщает Деловая столица.

Об этом адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме.

"Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста — отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д" , — сказал адвокат.

"Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест — отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д." , — добавил Садзаглишвили.

Он добавил, что Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.