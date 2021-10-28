Разумков рассказал, кто виноват в ошибках санкционного списка СНБО

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что "ошибки" в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавали по 100-300 тысяч долларов, сообщает Украина 24.

"Это бред. Готовило (санкционные списки, –ред) МВД или СБУ. Они попадает в СНБО, аппарат готовит эти материалы к рассмотрению, далее – они попадают на заседание СНБО. Когда я, например, предлагал посмотреть по персоналиям – там стопка бумаг. Нет, голосуем. Никто не просматривал эти 108 или другое. Там ошибки в 20% от общего количества попавших по санкциям людей только в этом случае" , - сказал Разумков.

Он также отметил, что итоговые бумаги, которые сначала отверждались на заседании СНБО, подписывались в Офисе президента лично главной государства.