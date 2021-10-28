Разумков рассказал, кто виноват в ошибках санкционного списка СНБО
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что "ошибки" в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавали по 100-300 тысяч долларов, сообщает Украина 24.
"Это бред. Готовило (санкционные списки, –ред) МВД или СБУ. Они попадает в СНБО, аппарат готовит эти материалы к рассмотрению, далее – они попадают на заседание СНБО. Когда я, например, предлагал посмотреть по персоналиям – там стопка бумаг. Нет, голосуем. Никто не просматривал эти 108 или другое. Там ошибки в 20% от общего количества попавших по санкциям людей только в этом случае", - сказал Разумков.
Он также отметил, что итоговые бумаги, которые сначала отверждались на заседании СНБО, подписывались в Офисе президента лично главной государства.
"Готовит указ именно Офис президента. Поэтому в этом случае давайте скажем, кто готовил материалы, которые пошли после этого на указ и кто его подписал. А теперь ошибки - пусть разбираются правоохранительные органы. Главное, чтобы потом под санкции не попали члены СНБО", - подытожил политик.