Разумков напомнил, что перед выборами власть ругала офшоры

Практику офшоров могут использовать только представители бизнеса, а не политики, ведь в таком случае может пострадать целая страна. Об этом сказал экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.

Он напомнил, что перед выборами в 2019 году провластная сила обещала своим избирателям, что офшоров у политиков не будет.

"Перед выборами мы говорили о том, что офшоры - это плохо. И когда я сейчас слышу от своих коллег по парламенту, что "ну может они и у ФЛП есть" - нету их у ФЛП. Власть должна своим примером демонстрировать, что доверяет сама себе и той системе, которая работает в стране.

У меня нету офшоров, вилл, счетов за границей и дети учатся здесь, я лечусь здесь. Когда тебя это касается, ты за это будешь переживать. Если ты будешь знать, что тебе есть куда уехать из этого государства – ты это сделаешь. Я считаю, что иметь офшоры для политика – очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь этого делать", – сказал Разумков.

Разумков не исключает, что у "офшорного скандала", в котором фигурирует студия "Квартал 95" и шестой президент Украины Владимир Зеленский, еще будет продолжение.

"Я не услышал ответа ни от одного представителя Офиса президента: эти офшоры сейчас есть или нет? Деньги, которые туда перечислялись - за что это было сделано? В данном случае это бьет не по отдельным представителям власти, а по целому государству. Если такой негативный шлейф будет падать на президента, его окружение – это создает негативный имидж для всей Украины".