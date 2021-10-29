СНБО прогнозирует до 1000 смертей в сутки от COVID-19

Из-за новой волны коронавируса в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки. Такой прогноз сделал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилова в эфире ток-шоу "Право на владу". Данилов отметил, что такое число умерших могут зафиксировать уже в начале ноября.