СНБО прогнозирует до тысячи COVID-смертей в сутки
Из-за новой волны коронавируса в Украине число умерших может дойти до тысячи в сутки. Такой прогноз сделал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилова в эфире ток-шоу "Право на владу". Данилов отметил, что такое число умерших могут зафиксировать уже в начале ноября.
"К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - заявил Данилов.