В Швеции судят за вандализм активистов BLM

В Швеции предъявили обвинения активистам движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). На скамье подсудимых участники летних беспорядков в городе Гетеборге, сообщает Göteborgs-Posten.

Всего 36 человек, личность которых удалось установить по видеозаписям. Их обвиняют в неподчинении полиции, нападениях на государственных служащих и вандализме.

В рамках уголовного дела полицейские отсмотрели видеоматериалы с уличных камер, дронов и частных съемок общей длительностью более 145 часов.

Напомним, летом прошлого года из-за смерти чернокожего наркомана Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) по США прокатилась волна протестов против произвола полиции, переходящих в беспорядки. Демонстрации сторонников организации «Жизни черных важны» также прошли практически по всей Европе.

Центром шведского протеста стал Гетеборг из-за высокой концентрации представителей этнических меньшинств. Здесь «противники расовой дискриминации» нападали на полицию, громили магазины, портили общественное имущество, устраивали драки между собой.

В январе этого года депутат парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул BLM на Нобелевскую премию мира. Эта организация, по его мнению, стала « главнейшим всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью ».

В мае соосновательница движения «Жизни черных важны» Патрисс Каллорс покинула пост исполнительного директора организации из-за коррупционного скандала. Как выяснилось, она ведет крайне расточительный образ жизни и владеет домами стоимостью в миллионы долларов, которые, вероятно, были приобретены на средства из фонда BLM.