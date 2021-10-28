Харьковский мажор признался, что был за рулем во время ДТП

16-летний Николай Харьковский, который стал виновником смертельного ДТП в Харькове 26 октября, признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet Aveo, сообщает УНИАН.

Как пишет 2day.kh.ua, парень заявил, что у машины отказали тормоза, что запечатлено на одном из видео.