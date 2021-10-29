29 октября 2021 - праздники, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирный день балета, Всемирный день лемура, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы с псориазом, сообщает УНИАН.

В Украине - День военного финансиста, в США - День штата Невада, День банданы, День отшельника, День хлебных палочек, День кошки, День интернета, День овсянки, Пятница Франкенштейна, в Австралии - День учителя, в Испании - Праздник святого Нарцисса, в Сербии - День принятия Конституции, в Казахстане - День работников охранных организаций, в Монголии - День столицы, в Турции - День республики, в Камбодже - День коронации короля, в Словакии - День памяти Людовита Штура.

Памятные даты 29 октября, годовщины и события

В этот день в 1863 году на международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест.

29 октября 1929 года, на пятый день "биржевой лихорадки" в США, в "черный вторник", на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций. Утром, как только открылись торги, брокеры в отчаянии принялись распродавать акции десятками тысяч, стремясь вернуть хоть какие-то деньги. То же самое начали делать инвесторы и банкиры.

К концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%. Все обратилось в прах. По стране прокатилась волна самоубийств. "Черный вторник" потряс экономику США и стал "спусковым крючком" Великой депрессии - самого продолжительного экономического кризиса в мировой экономике. Официально он закончился в 1940 году, но реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны.

В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки - через 57 лет после получения патента.

В 1947 году сухой лед впервые использовался для того, чтобы вызвать дождь.

В 1969 году состоялась первая передача в США данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET. Этот день считается Днем рождения Интернета. ARPANET - аббревиатура названия организации, созданной, в том числе, при непосредственном участии Министерства обороны США, - Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA).

Среди разработчиков ARPANET прежде всего выделяют имена известных ученых Дж. Ликлайдера, Л. Клейнрока, А. Сазерленда, Б. Тейлора и др. К работе по проекту были подключены и учебные заведения. ARPANET рос технически и расширял горизонты сферы покрытия. Так, в 1973 году к сети были подключены Великобритания и Норвегия, а позже и многие другие страны. Это превратило сеть в международную. Но развитие технологий и появление конкурентов привело к тому, что APRANET перестала существовать в 1990 году.

В этот день в 1971 году стартовала физиотерапия: слабый электрический ток, благодаря усилиям ученых, стал применяться для восстановления сломанной кости. Именно поэтому 29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

В 1998 году в США полетел в космос самый старый астронавт планеты - Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дня). В 1964 году в звании полковника Гленн вышел в отставку и занялся политикой. Он выставил свою кандидатуру на выборах в сенат, однако проиграл. Сенатором Гленн стал в 1974 году, установив еще один рекорд: до него никто в Огайо не выигрывал сенатские выборы с таким большим преимуществом.

29 октября 1998 года Джон Гленн в возрасте 77 лет совершил на челноке "Дискавери" свою вторую космическую миссию. И это был еще один рекорд - он стал самым пожилым покорителем космоса. Обладатель медали конгресса США по космонавтике, золотой медали НАСА "За выдающиеся заслуги", президентской медали Свободы, многих американских и иностранных наград Джон Гленн скончался 8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 октября чтит память мученика Лонгина. Другие названия праздника: "Лонгин", "Лонгин Вратник", "День зрения". Лонгин почитался как целитель глаз и болезней, связанных с этим.

Что сегодня нельзя делать

У этого дня напряженная энергетика, он неудачный, так что не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и кражи. Избегайте большого скопления людей и не покупайте ничего значительного - это не принесет вам радости.

Приметы на 29 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует северный ветер - хорошая погода будет еще несколько дней;

солнце скрывается в облаках - быть ненастью;

идет дождь - скоро зима нагрянет;

листья с деревьев слабо опадают - морозов не будет.

Именины 29 октября

Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана и Георгия.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.