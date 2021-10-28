Разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Минцифре
Министерство цифровой трансформации с согласия Министерства внутренних дел предложило стажировку подозреваемому в разработке фейкового приложения "Дія", сообщает Лига.net.
Об этом заявили в пресс-службе МВД, а также в Facebook вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
Как отмечается, до суда 21-летний подозреваемый будет проходить "перевоспитание в ИТ", работая над социальными проектами в Минцифре.
"Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве. Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подделку все же придется", – сказал Енин.
По словам Федорова, новый стажер Минцифры немного застенчивый, но очень умный и начитанный.
"Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и собирает весь дизайн в Figma. Поэтому мы решили дать ему шанс исправиться. Назначим в Минцифре куратора, контролирующего работу", – сказал министр.
Как сообщил Федоров, одной из первых задач стажера будет разработка дизайна для социальных реклам – в поддержку вакцинации и против употребления алкоголя несовершеннолетними.
"Одно прошу: не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот способ "трудоустройства" в Минцифру больше не работает", – написал министр.