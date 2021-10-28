Нафтогаз показал испытание новой скважины

НАК Нафтогаз Украины обнародовал видео, на котором показано испытание новой скважины Яблоневского месторождения, расположенного в Полтавской области. Ролик опубликован на странице компании в Facebook, сообщает Корреспондент.

"Разработчиками УкрНИИгаза и ГПУ Полтавагаздобыча выбрано оптимальное место закладки скважины, благодаря чему удалось раскрыть производительные пласты с повышенным пластовым давлением, которые ранее не были задействованы в активной разработке" , - говорится в сообщении.

По данным Нафтогаза, скважина глубиной пять километров, предварительно, может давать 365 тысяч кубометров природного газа за сутки. Ее испытание и исследование продолжается.