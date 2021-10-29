Шуфрич обозвал Ляшко, а тот припомнил ему тушение пожаров лопатами

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич назвал министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко "подлецом", а тот, в свою очередь, припомнил одиозному политику тушение пожаров лопатами, сообщает УНИАН.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала 1+1.

"Я скажу вам честно, вы просто подлец на этой должности" , - заявил Шуфрич.

Ведущая программы "Право на власть" Наталия Мосейчук попыталась успокоить Шуфрича словами, что "весь мир театр, и все в нем актеры".

Депутат обвинил Ляшко в большом количестве смертей граждан от коронавируса.

"В смерти 66 тысяч 204 наших граждан больше половины - это ваша личная вина, сначала как главврача, а потом как министра" , - сказал Шуфрич.

Также политик пригрозил Ляшко ответственностью за "бестолковость".

"Если не при этой власти, то 100% при следующей" , - заявил Шуфрич.

В свою очередь, министр здравоохранения поблагодарил своих родителей за воспитание. Он попросил не обращать внимания на слова Шуфрича, который будучи раньше министром по чрезвычайным ситуациям "лопатами тушил пожары" (речь идет о тушении пожара при участии Шуфрича и президента Виктора Ющенко в Херсонской области в 2007 году - ред.).

Ляшко отметил, что в сентябре-октябре благодаря вакцинации удалось спасти 3 тысячи 450 людей.

Министр попросил не путать такие понятия как летальность, смертность и ежедневное количество случаев заболеваний у людей, у которых был выявлен коронавирус.