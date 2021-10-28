"Байрактар" в зоне ООС: Кулеба ответил на "обеспокоенность" ФРГ

Украина при использовании в районе проведения ООС беспилотника Bayraktar ничего не нарушала. А партнерам следует побеспокоиться, поче﻿му гаубица, запрещенная "Минском" находилась там, где находиться не должна была. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

Таким образом министр ответил на обеспокоенность МИД Германии относительно применения ВСУ беспилотника.

"Первое: Украина ничего не нарушала. Второе: мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье: на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями" , - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Кулеба поинтересовался, почему, когда гаубицу подводят к линии разграничения и обстреливают позиции ВСУ, убивая украинских солдат, то "этот факт остается без надлежащей оценки".