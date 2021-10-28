ЕС намерен запретить экспорт металлолома

Еврокомиссия предложила ввести запрет на экспорт металлолома за пределы блока, решение могут принять в ноябре. Об этом говорится на сайте Международного бюро по переработке материалов (BIR), сообщает Корреспондент.

Ограничения намерены ввести из экологических соображений, чтобы нивелировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Запрет на экспорт металлолома может быть введен уже 17 ноября, когда будет опубликована финальная версия регуляций обращения с отходами.

Летом к Еврокомиссии с призывом о запрете экспорта лома обратилась группа из 70 евродепутатов. Инициатороми выступили европарламентарии из Италии, поскольку именно итальянские металлурги больше всего зависят от импортного лома и обеспокоены возможным его дефицитом в ЕС.

Как известно, использование лома позволяет уменьшить потребление сырья и за счет этого сократить выбросы углекислого газа промышленностью. Это одна из причин, почему за запрет экcпорта лома выступают и украинские металлурги. С соответствующим требованием они не единожды обращались к руководству страны.