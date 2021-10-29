США отложили испытания гиперзвукового оружия из-за саммита в Женеве - СМИ

По материалам Politico Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. США не хотели обострять обстановку на саммите в Женеве, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В США якобы беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу.

В свою очередь, в Белом доме не согласились с этой информацией и подчеркнули, что она "не является достоверной", сообщила Politico. В Пентагоне официально пока никак не прокомментировали эту тему.