Украинская ГТС готова доставлять дополнительные объемы газа в ЕС

Украинская ГТС полностью соответствует требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов; есть возможность транспортировать в страны Европы 69,3 млрд кубометров газа в год, сообщает Укринформ.

Об этом заявил главный инженер Оператора ГТС Украины Юрий Зябченко, выступая на VII Украинском газовом форуме.

"Рассматривая только существующие две точки входа – Суджа и Сохрановка, определенные действующим контрактом, украинская ГТС способна и готова транспортировать 69,3 млрд куб. м газа в год" , - отметил Зябченко.

Действующим контрактом предусмотрена транспортировка 109 млн кубометров газа в сутки (это 40 млрд кубометров в год), однако на данный момент транзитируется до 90 млн кубометров.

В ОГТСУ напомнили, что постоянно обновляют инфраструктуру и реализуют масштабную программу модернизации. Ведутся работы по проектированию и строительству 10 компрессорных станций.

Главный инженер также сообщил, что для минимизации риска аварийных ситуаций в ОГТСУ вводится Система управления целостностью, включающая всю технологическую и диагностическую информацию об объектах газотранспортной системы.