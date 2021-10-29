США, Британия, Франция и ФРГ готовятся к встрече с Ираном

Лидеры США, Германии, Франции и Великобритании проведут 30 октября на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме встречу, посвященную вопросу возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

"У него [президента США Джо Байдена] будет возможность провести посвященную Ирану встречу с лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить, на каком этапе мы находимся относительно попыток возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)" , - сказал Салливан на брифинге на борту самолета главы администрации США, который отправился в Европу для участия в саммите G20 в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

Аудиотрансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

"Это возможность тесно на уровне лидеров координироваться с нашими ключевыми европейскими партнерами по общей позиции на переговорах по мере того, как мы работаем над их возобновлением" , - добавил он.

По словам Салливана, стороны также обсудят нынешнюю ситуацию с ядерной программой Ирана.

"Очевидно, что мы все серьезно обеспокоены относительно прогресса этой программы с тех пор, как они [Иран] начали действовать вне ограничений, налагаемых СВПД" , - отметил помощник Байдена.

Салливан сообщил, что США еще не делают однозначный вывод о готовности Тегерана вернуться на переговоры по СВПД по иранской ядерной программе в Вене. Американская сторона готова к этим встречам. Его спросили, считают ли США, что Иран готов вернуться к переговорам, выдвигают ли они предварительные условия для этого.

"Мне пока не совсем ясно, готов ли Иран вернуться к переговорам. Мы слышали позитивные сигналы о том, что они готовы. Но я думаю, что мы должны подождать и посмотреть, когда и появятся ли они вообще за столом переговоров. Мы готовы добросовестно вести переговоры о возвращении к взаимному соблюдению СВПД" , - отметил Салливан.