РФ использует газ как "оружие" против Молдовы - Боррель

Кремль использует природный газ, как инструмент воздействия на Молдову, оказывая на страну политическое давление. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Корреспондент.

"Мы видим попытки Газпрома оказать политическое давление вместо снижения цены на газ. И мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия" , - сказал Боррель на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС-Молдавия в Брюсселе, в котором приняла участие премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Боррель подчеркнул, что газ является прежде всего товаром и не может быть использован как геополитическое оружие. По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз готов поддержать Молдову в поисках выхода из энергетического кризиса.

"Первый шаг – объявленная помощь в 60 млн евро, что позволит молдавским властям поддержать наиболее уязвимые слои населения" , - отметил Боррель, добавив, что следует искать и другие решения.

При этом он отметил, что Молдова должна продолжать переговоры с Газпромом, чтобы добиться приемлемых цен на голубое топливо. В свою очередь Гаврилица заявила, что представители Молдовы ведут переговоры с Газпромом в российском Санкт-Петербурге.