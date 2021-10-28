Украинская армия попала в топ-25 сильнейших

Вооруженные силы Украины заняли 25 место в списке 140 мощнейших армий мира. За этот год наши войска поднялись на две позиции, сообщает Факты.ICTV.

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2021, в прошлом году армия Украины занимала 27 место среди 140 стран. Лидерами рейтинга в этом году стали Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Китай.

По данным исследования, более 15,5 млн украинцев из почти 44 млн граждан теоретически могут быть пригодными к военной службе, а призывного возраста ежегодно достигают более 470 тыс. человек.

Рейтинг Global Firepower Index 2021 сформировали, учитывая несколько факторов, среди которых человеческие ресурсы.

В частности, актуальная мощность сухопутных, военно-морских и воздушных войск государства, возможности страны для перемещения своей армии или выполнения других логистических функций, топливные ресурсы, финансовая способность, расходы на обороноспособность, протяженность границ и прочее.

В 2020 году Вооруженные силы Украины заняли в рейтинге Global Firepower Index 27 место. Украинская армия поднялась на две позиции в год.