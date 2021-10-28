Экс-президента Молдовы Додона лишили депутатства
В четверг, 28 октября, парламент Молдовы лишил депутатских полномочий бывшего президента Игоря Додона, сообщает Новое время.
По материалам местного издания Point.md решение поддержали 70 депутатов, один выступил против, пятеро воздержались от голосования.
Додон самостоятельно попросил лишить его депутатского мандата еще 18 октября. Тогда же он объявил о том, что уходит с поста главы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Бывший президент заявил, что хочет быть «более эффективным на других должностях».
Игорь Додон был президентом Молдовы с 23 декабря 2016 года по 24 декабря 2020 года, проиграв выборы Майе Санду.