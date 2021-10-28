Экс-президента Молдовы Додона лишили депутатства

В четверг, 28 октября, парламент Молдовы лишил депутатских полномочий бывшего президента Игоря Додона, сообщает Новое время.

По материалам местного издания Point.md﻿ решение поддержали 70 депутатов, один выступил против, пятеро воздержались от голосования.

Додон самостоятельно попросил лишить его депутатского мандата еще 18 октября. Тогда же он объявил о том, что уходит с поста главы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Бывший президент заявил, что хочет быть «более эффективным на других должностях».

Игорь Додон был президентом Молдовы с 23 декабря 2016 года по 24 декабря 2020 года, проиграв выборы Майе Санду.