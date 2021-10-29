В Нацполиции объяснили, кто может проверять COVID-сертификаты

Глава Национальной полиции Игорь Клименко объяснил, кто имеет право проверять сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает УНИАН.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 он отметил, что проверку могут осуществлять многие службы.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и напрямую проводники, если это касается железнодорожного транспорта" , - сказал Клименко.

Также, по его словам, выборочно проверять могут и сами полицейские. На вопрос, имеют ли право водители общественного транспорта проверять сертификаты, чиновник ответил, что они "должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты, и на борту автобуса (пассажиры) должны находиться именно с этими документами".

Глава Нацполиции уточнил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений.

По данным Клименко, на сегодня уже открыто 870 уголовных производств, и 92% этих производств касаются подделки документов, еще речь идет о мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в электронные и компьютерные сети, а также служебные подделки.

Он сказал, что лицам, которые подделали сертификаты, после расследований могут объявить подозрения, а потом их дела передадут в суды. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Также Клименко сказал, что поддельные сертификаты могут продавать в туристических агентствах.

По его словам, 4 тысячи сотрудников полиции имеют программное обеспечение на планшетах для проверки QR-кодов каждого сертификата.