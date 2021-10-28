Швейцария озвучила условие для возврата активов Януковича

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом вопрос возврата замороженных средств экс-президента Виктора Януковича, сообщает Зеркало недели.

В ходе брифнга Кассис отметил, что 70 млн евро, которые принадлежат Украине, будут возвращены после того, как произойдут необходимые изменения в судебной системе.

"Прошло уже 7 лет и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что происходят необходимые процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись" , - сказал швейцарский дипломат.

Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (свыше $69 млн) сроком на три года в 2014 году, после чего срок действия этого решения неоднократно продлевали. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.