Жители Болгарии протестовали против "антиковидных пропусков"

Тысячи представителей ресторанного бизнеса в четверг вышли на улицы городов Болгарии, чтобы выразить недовольство решением властей о введении обязательных санитарных пропусков, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации европейские СМИ в акциях участвовали владельцы ресторанов, повара, официанты и бармены. Они считают введение такой системы "неадекватным и дискриминационным" шагом, поскольку с момента введения пропусков посещаемость заведений упала на 80%.

В Болгарии зафиксирован один из самых высоких в Европе показателей летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. При этом лишь около 25% населения получили как минимум первую дозу вакцины от COVID-19.

С 21 октября для посещения кафе, ресторанов, отелей, музеев и бассейнов требуется предъявление санитарного пропуска.