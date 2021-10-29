CW Leonis является красным гигантом - ее размер изначально был в 3-5 раз больше Солнца, сообщает Корреспондент.

Ученым с помощью телескопа Hubble удалось заснять умирающую звезду CW Leonis, которая расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли. Фото и видео опубликовала пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что CW Leonis является красным гигантом - ее размер изначально был в 3-5 раз больше Солнца. Однако к текущему моменту звезда уменьшилась примерно на треть.

Наблюдения за этим космическим объектом ведутся последние два десятилетия, и, отмечают исследователи, за 15-летний период (что является невероятно коротким промежутком времени с точки зрения астрономии) яркость лучей света, исходящих от CW Leonis, существенно снизилась.

По данным NASA, возраст окружающей звезду оболочки составляет не менее 69 тысяч лет, а ее неоднородность и сложная структура обусловлены либо магнитным циклом CW Leonis, что приводит к периодическому увеличению выброса вещества, либо пока не обнаруженным спутником.