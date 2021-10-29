Милые кадры с котами и собаками, которые поднимут настроение
Домашние питомцы требуют любви и ухода, но взамен хозяева получают каждодневную порцию хорошего настроения. А фото забавных хвостатых способны умилить и развеселить каждого, кто любит животных, сообщает Обозреватель.
8 фото котиков и собачек для хорошего настроения
- У песика настал тихий час:
- "Мои питомцы, очевидно, любят друг друга":
- "Я еще никогда не был так напуган собакой":
- "Моя работа заключалась в сопровождении важного носителя кольца":
- Кот решил показать чудеса акробатики:
- Питомцы отдыхают, образовав идеальное сердечко: