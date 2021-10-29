Милые кадры с котами и собаками, которые поднимут настроение

Домашние питомцы требуют любви и ухода, но взамен хозяева получают каждодневную порцию хорошего настроения. А фото забавных хвостатых способны умилить и развеселить каждого, кто любит животных, сообщает Обозреватель.

8 фото котиков и собачек для хорошего настроения

У песика настал тихий час:

Собака почти что идеальной формы. Источник: Reddit

"Мои питомцы, очевидно, любят друг друга":

Семейное фото пары котов. Источник: Reddit

"Я еще никогда не был так напуган собакой":

Страшный соседский пес. Источник: Twitter / Rob N Roll

"Моя работа заключалась в сопровождении важного носителя кольца":

Кот на свадьбе. Источник: Twitter / richard scott larson

Кот решил показать чудеса акробатики:

Гибкий котик. Источник: Twitter / jugs judy

Питомцы отдыхают, образовав идеальное сердечко: