Милые кадры с котами и собаками, которые поднимут настроение

Домашние питомцы требуют любви и ухода, но взамен хозяева получают каждодневную порцию хорошего настроения. А фото забавных хвостатых способны умилить и развеселить каждого, кто любит животных, сообщает Обозреватель.

8 фото котиков и собачек для хорошего настроения

  • У песика настал тихий час:
Собака почти что идеальной формы
Собака почти что идеальной формы. Источник: Reddit
  • "Мои питомцы, очевидно, любят друг друга":
Семейное фото пары котов
Семейное фото пары котов. Источник: Reddit
  • "Я еще никогда не был так напуган собакой":
Страшный соседский пес
Страшный соседский пес. Источник: Twitter / Rob N Roll
  • "Моя работа заключалась в сопровождении важного носителя кольца":
Кот на свадьбе
Кот на свадьбе. Источник: Twitter / richard scott larson
  • Кот решил показать чудеса акробатики:
Гибкий котик
Гибкий котик. Источник: Twitter / jugs judy
  • Питомцы отдыхают, образовав идеальное сердечко:
Влюбленные собачки
Влюбленные собачки. Источник: Reddit

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