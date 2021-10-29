В сети появилось видео взрыва на АЗС под Харьковом

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент взрыва на автозаправочной станции WOG вблизи села Рай-Оленевка Холодногорского района Харьковской области, сообщает Корреспондент.

Ролик в четверг, 28 октября, обнародовал Telegram-канал ТРУХА Харьков. На кадрах показано, как грузовик, двигаясь задним ходом, совершил наезд на газораспределительную колонку. При этом взрыв прогремел не сразу, а через 4,5 минуты.

По последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к 20:00 четверга (спустя 15 часов после взрыва) на месте происшествия из запорной арматуры подземной емкости продолжается выгорание остатков газового конденсата. На месте дежурят пятеро пожарных и одна спецмашина.