Некачественной курицы на украинском рынке порядка 10-15%

В Украине в курятине обнаружили гелеподобную подкожную субстанцию, которая удерживает влагу. Кроме того в мясе часто во время лабораторных исследований находят кишечную палочку, сообщает Обозреватель.

Об этом заявила Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова. По ее словам, во время проверки, в одном из образцов они нашли гелеподобную подкожную субстанцию, которая удерживает влагу. Но эксперт тут же отмечает, если курица правильно обработана – это не так опасно.

"Перед употреблением в пищу мы курицу жарим, печем или варим. Безусловно, при термической обработке, это все уходит. Но когда потребитель покупает курицу, он по сути, платит за воду. Что касается образцов, где микробиологические показатели не соответствовали нормативам, в тех продуктах, которые подвергаются термической обработке, микробиология не так страшна".

"Споживча довіра" проводила исследование курятины еще в начале лета. Для анализа выбрали продукцию наиболее известных производителей. По словам, Куликовой, ни в одном из образцов не обнаружили ни антибиотиков, ни гормонов, которыми так пугают украинцев.

Кроме того эксперт отмечает, в украинской курятине также не встречалась сальмонелла. Все случаи, когда в курице находили сальмонеллу за последнее время, касались привозного мяса, в частности из Польши.

Некачественной курицы на украинском рынке всего порядка 10-15% – заключила эксперт.

Покупать курицу Куликова советует в супермаркетах, и желательно выбирать проверенных производителей. Выбирая мясо курицы, стоит обратить внимание на следующее:

"Если покупаете курятину на развес – не бойтесь ее понюхать и осмотреть. Курица должна быть без кровоподтеков, привычного цвета. Также важно обращать внимание на срок годности, соответствующую накладную можно попросить у продавца. Если продукция свежая, высокая вероятность того, что она будет безопасной. Лучше всего покупать курицу в вакуумной упаковке. В таком случае вероятность того, что на нее попадут бактерии – очень низкая".

В то же время, по словам Куликовой, называть некачественную курятину фальсификатом – нельзя. Ведь фальсификат – это продукция, которая выпускается с нарушениями и в которой происходит замена более дорогого сырья на дешевое. А искусственной курицы в Украине нет.