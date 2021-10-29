Ряд регионов на выходные будут находиться в зоне пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов Украины с 29 по 31 октября, сообщает Радио Свобода.

«29-31 октября в западных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности» , – говорится в сообщении спасателей.

По данным Укргидрометцентра, 29 октября по всей Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура воздуха в среднем будет колебаться между 12 и 14 градусами, 11-13 градусов – в Харьковской и Луганской областях.

На юге днем температура будет подниматься до 16 градусов, на западе кое-где – до 17-18 градусов тепла.

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