Польша потребовала от "Газпрома" снижения стоимости газа

Польский газовый монополист компания PGNiG направила официальное письмо российскому "Газпрому" с требованием снизить цену на поставляемый по долгосрочному Ямальскому контракту газ, в связи с беспрецедентным ростом цен на рынке. Об этом говорится на официальном сайте польской компании, сообщает Зеркало недели.

Год назад PGNiG, которую не устраивала цена в $280 за тысячу кубометров, выиграла у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок. Как заявляла тогда победившая PGNiG, "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

Однако, глобальный рост цен на газовом рынке теперь обязывает PGNiG покупать газ у “Газпрома” по формуле “бери или плати” в объемах не менее 8,7 млрд кубов в год, но уже по рыночной цене, которая на спотовых площадках составляет более $1000.

Менеджменту польской компании остается пенять только на себя, если бы PGNiG не изменила условия поставок в суде, контрактная цена для нее могла бы и сегодня составлять все те же $280 за тысячу кубометров по старой нефтяной привязке.

Польская сторона настаивает на том, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий поставок в сторону понижения цены, поскольку делает финансово нецелесообразной покупку газа.

Представители “Газпрома” заявили, что получили обращение польской стороны и в настоящее время изучают его.