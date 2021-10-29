Тайвань подтвердил присутствие войск США на острове

Лидер Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила присутствие американских войск на тайваньской земле – речь идет о военных инструкторах.﻿﻿ Об этом Цай Инвэнь заявила CNN, сообщает Украинская правда.

Уточняется, что Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетие, признавшим присутствие американских войск на острове с учебной целью.

Цай Инвэнь не сказала точно, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".

В начале 2020 года военные США опубликовали, а затем удалили видео, на котором спецназ армии США тренирует солдат на Тайване. В ноябре 2020 года министерство обороны Тайваня объявило, а затем опровергло местные СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.

Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.