Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что взаимоотношения Соединенных Штатов и Серии улучшаются и укрепляются в ущерб России, сообщает Лента.Ру.

Дипломат подчеркнул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что существует тесное партнерство с сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией штата Огайо. Он указал, что взаимодействие направлено на укрепление миротворческого потенциала, оно приветствуется Вашингтоном, равно как попытки приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях.

"Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития" , — сказал Эскобар, имея в виду Западные Балканы.

По его мнению, следует закрепить эти страны в сообществе западных демократических государств, дав им членство в Европейском союзе. Заместитель помощника госсекретаря также заявил, что все договоренности в энергетической сфере с Россией имеют политические условия. При этом США добиваются диверсификации поставок энергоносителей и более активного использования балканскими странами сжиженного природного газа.

Эскобар добавил, что некоторые страны взяли на себя обязательства сократить объемы поставляемых Россией энергоносителей, однако не привел примеров таких договоренностей.