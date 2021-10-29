Ляшко сообщил об улучшении эпидситуации в "красных" областях

Ситуация с COVID стабилизируется в областях, которые первыми попали в "красную" зону. Уменьшение новые случаев коронавируса выходит на "большие цифры", сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфир ток-шоу "Право на владу". По словам министра, пять областей прошли пик заболеваемости.