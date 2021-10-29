В Украине выросла задолженность по зарплатам

По итогам сентября в Украине задолженность по выплате заработной платы выросла на 1,9% (по сравнению с августом) и достигла 4,004 миллиарда гривен. Такие данные в четверг, 28 октября, обнародовала Государственная служба статистики, сообщает Корреспондент.

По данным﻿ Госстата, основная доля задолженности приходится на промышленность (77%). При этом сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 октября 2021 года составила 158,4 миллиона гривен.

Наивысший уровень задолженности перед сотрудниками зафиксирован среди работодателей в Донецкой области (22%), городе Киев (17,1%), а также в Днепропетровской (12,2%) и Харьковской (12,4%) областях.

Отметим, Госстат приводит данные без учета временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, а также неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей.