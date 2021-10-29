Курс валют НБУ на 29 октября

Курс валют НБУ на 29 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 октября, снизился до отметки 26.33 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 30.50 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 10 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 28.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.60 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.326500 --0.045
EUR Евро 30.503200 --0.142
RUB Рубль 0.374040 --0.002
GBP Фунт стерлингов 36.154200 --0.101
CHF Швейцарский франк 28.642200 --0.083
PLN Польский злотый 6.603400 --0.029

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