Курс валют НБУ на 29 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 октября, снизился до отметки 26.33 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 30.50 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 10 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 28.64 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.60 за 1 польский злотый.