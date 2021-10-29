Курс валют НБУ на 29 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 28 октября, снизился до отметки 26.33 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 30.50 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 10 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 28.64 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 6.60 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.326500
|EUR
|Евро
|30.503200
|RUB
|Рубль
|0.374040
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.154200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.642200
|PLN
|Польский злотый
|6.603400