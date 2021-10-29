Ватикан внезапно отменил трансляцию встречи Байдена и Папы Римского

Ватикан в четверг отменил запланированную прямую телетрансляцию встречи президента Джо Байдена с папой Франциском, что вызвало жалобы со стороны журналистов, аккредитованных в Белом доме и при Святом престоле, сообщает Голос Америки.

Прямая трансляция встречи Байдена с понтификом, намеченная на утро пятницы, была отменена для того, чтобы осветить прибытие президентского кортежа в резиденцию главы Католической церкви. Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сказал, что изменения в плане трансляции отражают «нормальную процедуру», установленную на время пандемии коронавируса для всех глав государств или правительств, посещающих папу Римского.

Кроме того, в Ватикане запретили присутствие любых, не имеющих отношения к церкви СМИ в начале и конце встречи, как это обычно происходит во время визитов глав государств.

Ватикан отменил прямую трансляцию встречи Байдена с Франциском в тронном зале Апостольского дворца, а также трансляцию момента начала личных переговоров в библиотеке папы Римского.

В Ватикане сообщили о том, что отредактированная съемка встречи будет позднее предоставлена аккредитованным СМИ. Бруни не стал объяснять причины того, почему Ватикан изначально анонсировал освещение встречи Байдена с папой в прямом эфире, а затем внезапно отменил прямую трансляцию.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать действия Ватикана, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация «активно занимается» этим вопросом и окончательное решение вопроса состоится в пятницу.