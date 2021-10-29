Под Хмельницким нашли артефакты времен Киевской Руси

Под Хмельницким в городе Полонное исследователи во время масштабных археологических раскопок обнаружили большое количество удивительных артефактов, фрагментов посуды, орудия труда, древние могильники. Находки относятся и к эпохе бронзы, и раннеславянскому времени, сообщает Тексты.

Раскопки были заложены в историческом центре города недалеко от костела св. Анны (1607 год), а проводили их ученые Каменец-Подольской экспедиции ГП "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины под руководством кандидата исторических наук, а заодно и лидера рок-группы "Пропала грамота" Павла Нечитайло.

Свинцовая грамота XII века

Возле одного из захоронений технический директор экспедиции Дмитрий Тымчук около следов очага нашел фрагмент изогнутой свинцовой пластинки - с остатками процарапанной на ней надписи в 3 строчки, часть которой достаточно хорошо читается.

Уникальная свинцовая грамота княжеских времен (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

Специалист по древнерусским граффити, заведующий сектором археологических исследований Национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский определил, что артефакт датируется в пределах 1120-1160 годов. Также ученый отметил, что в целом находки предметов с кириллическими надписями для эпохи Киевской Руси на территории Украины нечасты. Именно поэтому артефакт из Полонного чрезвычайно важен.

"Не исключено, что находка может быть грамотой. Две подобные свинцовые грамоты известны среди эпиграфических памятников Новгорода" , - говорит специалист.

Исследователь добавил, что "окончательно определиться с предметом и текстом на нем можно будет только после развертки свинцового свитка реставраторами".

Кроме того, ученый пояснил, что датировка предмета сделана на основе палеографии - то есть особенности начертания рукописных букв в определенное время.

Если загадочный свиток действительно окажется "свинцовой грамотой", то это будет первая подобная находка в Украине.

Свинцовая пластина XII века с надписью и прорисовка надписи (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

Артефакты от I тысячелетия до н.э. до XVIII века н.э.

Отметим, что первое летописное упоминание о Полонном, об этом волынском поселении (хотя город - в Хмельницкой области), относится к 996 году. Сейчас исследователи выяснили, что территорию современного Полонного люди начали обживать по крайней мере со времен раннего бронзового века. Об этом свидетельствует шлифованный кремневый топор-долото этого периода.

Орудие, найденное в заполнении славянского сооружения, оказалось для ученых загадкой. Ведь такое изделие могли изготовить в эпоху бронзы или по крайней мере в раннежелезном веке, но не позднее. Допускают, что долото попало в "славянскую яму" случайно из древнего слоя, или же было принесено сюда людьми в средние века.

Древнее каменное долото (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

В углубленном сооружений, которое оказалось самым древним, археологи нашли богатый комплекс лепной (изготовленной без гончарного круга) керамики. Вся она фрагментирована, но один большой горшок удалось склеить почти наполовину.

Лепная керамика (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

"Найденный в Полонном комплекс предварительно можно отнести к раннеславянскому времени и датировать VII-VIII вв. н. э., поскольку этой керамике находим аналогии в райковецкой и роменской археологических культурах" , - сообщил археолог из Дубна Андрей Бардецкий.

Также в раскопе обнаружили раннюю керамику, уже изготовленную с помощью гончарного круга, райковецкой культуры, которую можно датировать IX веком.

А еще в культурном слое нашли несколько фрагментов сосудов раннескифского времени (середина VII - первая половина VI в. до н. э.) и милоградской культуры, которые, вероятно, отложились здесь синхронно.

Лепная керамика (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

Среди артефактов древнерусского Полонного - также обломки стеклянных браслетов и фрагменты керамики, которые относятся к XII-XIII векам.

Также выяснилось, что в XIV-XV веках данный участок использовался как кладбище - тут были открыты остатки десяти захоронений. Кстати, в захоронении XIV века, которое относится ко временам государства Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское, кроме человеческих останков обнаружен скелет собаки.

Захоронение с собакой (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

В ямах и котлованах сооружений XVII-XVIII веков археологии нашли чрезвычайно богатый массив артефактов этого периода: светильники, люльки, множество фрагментов глиняной и стеклянной посуды, подковки для обуви, пули к ружьям и мушкетам, монеты и прочее.

Люлька с необычной отделкой / горшок XVIII ст. (фото из архива экспедиции / texty.org.ua)

Неожиданной находкой также оказалась масса специфического кирпича - "пальцевки" (традиционный строительный материал, который использовался с конца XIV и XVII вв).