В полиции озвучили основные преступления, связанные с COVID-документами
92% уголовных производств, имеющих отношение к сертификатам о вакцинации, касаются подделки этих документов. Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Укринформ.
“На сегодня у нас 870 уголовных производств (по COVID-сертификатам – ред.), и 92% этих производств касаются подделки документов. Затем идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги”, - сказал Клименко.
По его словам, более 70 производств касаются медработников, причастных к подделкам документов о вакцинации. Клименко уточнил, что законом за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Еще одна категория нарушителей, указал Клименко, – туристические операторы, предлагающие пакеты уже с COVID-сертификатом.
“У меня вопрос к каждому гражданину, покупающему эти сертификаты. Вы платите 500-1000 грн за этот сертификат, но вы в нервах и волнении уезжаете на отдых. И вы знаете, что, возможно, вас проверят, потом будет уголовное производство, подозрение и реальное судебное решение. И на карьере некоторых наших граждан будет навсегда поставлен крест. Потому что в базе данных будет информация, что есть решение суда именно по использованию поддельных документов”, - заметил Клименко.