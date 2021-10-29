В полиции озвучили основные преступления, связанные с COVID-документами

92% уголовных производств, имеющих отношение к сертификатам о вакцинации, касаются подделки этих документов. Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

“На сегодня у нас 870 уголовных производств (по COVID-сертификатам – ред.), и 92% этих производств касаются подделки документов. Затем идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги” , - сказал Клименко.

По его словам, более 70 производств касаются медработников, причастных к подделкам документов о вакцинации. Клименко уточнил, что законом за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Еще одна категория нарушителей, указал Клименко, – туристические операторы, предлагающие пакеты уже с COVID-сертификатом.