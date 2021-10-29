Топ-5 лучших стран для отдыха в ноябре

Ноябрь – это не только время, когда можно завернуться в одеяло и с чашечкой чая в руках смотреть фильмы. Еще это отличная пора для отдыха на море: не слишком жарко, мало туристов, а цены приятно поражают, сообщает Обозреватель.

Узнайте в статье о том, где можно отлично отдохнуть в конце осени и какие COVID-правила следует соблюдать.

1. Отдых в Турции

Если и ехать на отдых в Турцию в ноябре, то следует смело брать отпуск на несколько недель. Ведь в этот период начинают лить дожди. И чтобы они не испортили релакс, запаситесь временем.

В бархатный сезон здесь созревают апельсины, лимоны, гранаты и хурма, поэтому можно полакомиться вкусностями. Еще приятная новость – цены на 5-звездочные отели в конце осени доступны для всех.

Погода: первая половина ноября теплая, вторая – чуть более прохладная, но все еще комфортная. Температура воды будет колебаться от +20 до +22°C, а воздуха – от +18 до +22°C.

В ноябре в Турции заканчивается туристический сезон, так что можно неплохо сэкономить. Источник: unsplash.com

Документы COVID: потребуется результат ПЦР-теста или медицинский сертификат.

Тестирование по прибытии в страну: по прибытии все проходят медицинское обследование. Пассажиры, имеющие симптомы недомогания, пройдут тест ПЦР в аэропорту.

Необходимо заполнить в течение 72 часов после вылета: форма заявки. Детали заполнения по ссылке.

2. Отдых в ОАЭ

В ноябре температура здесь очень удобна для пляжного отдыха. Уже не так жарко, а море все еще теплое. Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах обойдется дорого, но можно сэкономить. К примеру, возьмите апартаменты с кухней и самостоятельно готовьте еду, а для путешествий используйте общественный транспорт.

Погода: температура воды – от +28 до +29°C, а воздуха – от +30 до +32°C. Учитывая, что здесь сухой воздух, жарко не будет.

Документы COVID: потребуется результат ПЦР-теста или медицинский сертификат.

Тестирование по прибытии в страну: путешественники должны пройти экспресс-тест ПЦР по прибытии.

Необходимо: загрузить программу COVID-19 DXB Smart (iOS, Android) для отслеживания контактов и заполнить форму декларации о состоянии здоровья до посадки. Детальнее – по ссылке.

Палм-Джумейра – остров в форме дерева с роскошными отелями и элитными многоэтажными домами. Источник: unsplash.com

3. Отдых в Таиланде

В ноябре в Таиланде стартует туристический сезон. Море уже теплое, а экскурсионная программа радует интересными предложениями. В начале месяца можно отдохнуть немного дешевле, чем во второй половине.

Погода: средняя температура воздуха будет колебаться от +30 до +32°C, а воды – от +28 до +29°C. Из-за высокой влажности воздуха, жара все же будет чувствоваться.

Документы COVID: все иностранные путешественники должны предоставить подтверждение туристической страховки. Требуется результат теста или медицинский сертификат.

Особенности по прибытии в страну: путешественники должны пройти 10-дневный карантин в предварительно забронированном утвержденном государственном учреждении.

Необходимо заполнить: свидетельство о въезде. Подробности – по ссылке.

Национальный парк Као Сок в Таиланде. Источник: unsplash.com

4. Отдых в Омане

Оман – не очень популярное место среди путешественников. Хотя здесь можно провести незабываемый отпуск: в горах, вблизи водопада, в саванне или у фьордов. Температурный режим такой же, как и в ОАЭ, но поездка и экскурсии обойдутся дороже. Погодные условия удобны как для пляжного, так и активного отдыха.

Погода: температура воды – +28°C, воздуха – от +30 до +32°C.

Документы COVID: Требуется сертификат о вакцинации (последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до отъезда). Список одобренных вакцин по ссылке. Еще нужен результат ПЦР-теста.

Тестирование по прибытии в страну: необходимо предоставить подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение предыдущих 72 часов.

Необходимо заполнить: форма предварительной регистрации. Детальнее – по ссылке.

В Омане обязательно стоит посетить Вади Бани Халид. Источник: unsplash.com

5. Отдых на Кубе

В ноябре здесь периодически дождливо, но это не помешает качественному отдыху. В этот период вы можете отлично сэкономить на путевке и аренде номера в отеле. Куба – это шикарные пляжи и теплое море, старинные города с удивительной архитектурой и тропические леса с великолепной фауной.

Погода: температура воды – примерно +27°C, а температура воздуха будет колебаться от +29 до +30°C.

Документы COVID: все путешественники должны иметь медицинское страхование, содержащее полное покрытие расходов на лечение COVID-19. Требуется результат теста или медицинский сертификат.

Тестирование по прибытии в страну: будет проведен ПЦР-тест.

Необходимо: по прибытии предоставить заполненный "санитарный вывод для путешественников".