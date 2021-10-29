Подделка COVID-сертификатов: какое наказание грозит мошенникам

В Украине более 70 медиков могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет из-за подделки COVID-сертификатов. Против них открыли уголовные производства, сообщает Обозреватель.

Всего по факту продажи липовых документов открыто более 870 дел. Их также часто подделывают туроператоры, рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире "Право на владу" на "1+1".

По его словам, мошенничеством занимаются просто из дома, печатая сертификаты на принтере, а также с мест лишения свободы. Заключенные просто требуют у жертв перевести деньги на карту.