Меркель приедет на саммит G20 с Шольцом как своим преемником

Уходящая канцлер Германии Ангела Меркель представит Олафа Шольца как своего вероятного преемника на саммите G20 в Риме в эти выходные – она ​​пригласила политика принять участие в ее двусторонних встречах с другими главами государств и правительств на полях саммита.﻿ Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Европейская правда.

Среди прочего, планируется встреча Ангелы Меркель и Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.

Социал-демократы Шольца победили на всеобщих выборах 26 сентября и ведут переговоры со свободными демократами (ВДП) и с "Зелеными" о создании коалиционного правительства до конца этого года. Сейчас Шольц занимает должность министра финансов.

В правительственных кругах заявили, что совместные выступления канцлера и ее предполагаемого преемника подадут "особый сигнальный эффект" и наглядно покажут, как работает плавная смена правительства.

Помимо встречи с президентом США Джо Байденом, также запланированы двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами государств и правительств Аргентины, Сингапура, Индии и Южной Кореи.

Планируется также встреча четырех стран на высшем уровне с США, Францией, Британией и Германией по политике в Иране.

Шольц официально отправляется на саммит G20 в Рим как министр финансов. В пятницу в полдень он примет участие в совместном заседании министров финансов и здравоохранения, на котором в центре внимания будет политика по коронавирусу и его последствия.