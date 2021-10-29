Пожар на АЗС под Харьковом все еще не смогли полностью потушить

В Харьковской области на территории АЗС, что вблизи с. вблизи с. Рай-Еленовка, продолжается ликвидация горения остатков газового конденсата. Спасатели работают на месте инцидента уже более суток, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"По состоянию на 07:00 на территории АЗС "WOG" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата" , - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом, на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара.В результате инцидента никто не пострадал.

Для дежурства на место происшествия привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.