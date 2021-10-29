Минздрав утвердил перечень противопоказаний к COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения утвердило список медицинских противопоказаний и предостережений для COVID-вакцинации. Следовательно, при определенных условиях украинцы смогут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

При необходимости для получения дополнительной информации о диагнозе врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени.

Абсолютные противопоказания

Это состояние, при котором существует четко определенная вероятность серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества.

Абсолютные противопоказания могут быть постоянными (имеющими пожизненный характер) или временными (исчезают со временем).

Предостережение﻿

Это ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C . Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания. Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца. Введение вакцин против других инфекционных заболеваний . Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней. Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

(IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA. COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена раньше, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19. Срок действия справки – до 3 месяцев.

Вакцинация с предостережением или особые состояния:

Онкологическое заболевание.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата. Лица с иммунодефицитом. Имеющихся данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является «живой», а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказана беременным.

Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.