РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину - Герус

С 1 ноября Россия останавливает поставки угля в Украину. Речь идет о ресурсе марки А (антрацит) и П (постное). Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, сообщает UBR.

По его словам, такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

Как отметили участники рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только ресурса, используемого для нужд энергетики.

Также Герус подчеркнул, что такие шаги со стороны России похожи на действия соседней страны осенью 2014 года.

Стоит отметить, в 2014 году Россия также приостановила поставки в Украину угля энергетических марок, несмотря на заключенные ранее контракты.