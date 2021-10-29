Как будет работать общественный транспорт в Киеве с 1 ноября
Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону: для общественного транспорта вводятся дополнительные ограничения, сообщает 24 Канал.
Перечень дополнительных ограничений, которые начнут действовать с 1 ноября, утвержден протоколом № 68 Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА.
С 00:00 1 ноября до отдельного решения запрещены:
- перевозки пассажиров на общественном транспорте, в том числе на метрополитене (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни.
- перевозки пассажиров на общественном транспорте – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.
“Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно – специальные группы правоохранителей” – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Для частного транспорта, такси, служб проката электросамокатов и велосипедов пока никаких ограничений не вводится.