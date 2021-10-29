Что такое гикеанная планета и почему ее все ищут
Гикеанная планета или планета-гикеан – очень привлекательный космический объект, который будет рад найти любой астроном или астрофизик. А все потому, что там может существовать жизнь, сообщает 24 Канал.
Правда – пока лишь гипотетически. Впрочем, если ты интересуешься темой космоса, то обязательно должен знать, что это за тип планет и чем он важен для науки.
Что такое планета-гикеан
Гикеанная планета или планета-гикеан – что это? Сложное якобы слово имеет простое объяснение: название гикеан – это соединение слов "водород" ("гидроген") и "океан". Далее все просто понять.
- Гикеан – это гипотетический тип планет, пригодных для жизни.
- Ведь они покрыты водой (океаном), достаточно горячие и имеют богатую водородом атмосферу.
К гикеанным планетам обычно могут причислить скалистые суперземли (или сверхземли – как минимум вдвое больше Земли) и мининептуны. И, говорят ученые, таких тел немало среди экзопланет (планет вне Солнечной системы).
И зачем эти гикеаны нужны
Гикеанные планеты интересуют исследователей, так как там может существовать инопланетная жизнь. Причем в гораздо более широком смысле, чем ученые до сих пор ее трактовали.
- Сейчас жизнь в космосе ищут обычно на планетах, похожих на Землю.
- Что естественно: ведь наш скалистый и покрытый водой мир является единственным с жизнью, о котором мы знаем.
Но Вселенная изобилует огромным разнообразием планет! Безусловно, некоторые из которых могут быть пригодными для жизни – несмотря на полную непохожесть на Землю.
В поисках биомаркеров
В Институте астрономии Кембриджского университета в Англии ученые провели исследования по этому вопросу.
- Они выделили один из типов экзопланет – гикеаны, в 2,5 раза больше Земли, и с огромными океанами жидкой воды на поверхности и кучей водорода в атмосфере.
- Этих планет в нашей галактике много, и они могут содержать микробную жизнь – вроде "экстремофилов" в некоторых жестких средах Земли.
"Планеты-гикеаны открывают совершенно новый путь в поиске жизни во Вселенной, ", – говорится в опубликованной в августе в The Astrophysical Journal статье доктора Никку Мадхусудхана.
Ведь условия для жизни могут существовать на планетах, кардинально отличных от Земли.
- Ученые определили ряд гикеанных планет, атмосферу которых можно было бы проверить в поисках биомаркеров (признаков жизни) – с помощью обсерваторий следующего поколения, как вот телескоп Джеймса Вебба.
- Они вращаются вокруг маленьких и тусклых красных карликовых звезд на расстоянии в 35 – 150 световых лет от Земли.
"Выявление биомаркеров изменило бы наше представление о жизни во Вселенной! Мы должны быть открытыми относительно того, где можем найти жизнь и в какой форме, ведь природа продолжает удивлять нас часто немыслимыми способами, ", – убежден Мадхусудхан.