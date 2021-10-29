Пекин может опередить США по военной мощи – Пентагон

Китай показывает такие темпы наращивания вооружений, что может опередить США, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВВС США генерал Джон Хайтен на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, сообщает Зеркало недели.

"Называть Китай растущей угрозой - полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют" , - сказал Хайтен.

"Судя по темпам, с которыми они движутся, и траектории, по которой они движутся, они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать" , - отметил Хайтен.

Он также сказал, что общественность должны беспокоить достижения КНР в области гиперзвуковых ракет.

По словам Хайтена, за последние пять лет США провели девять испытаний гиперзвуковых ракет, в то же время китайцы провели сотни.