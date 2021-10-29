В Украине появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В Украине появятся новые знаки, сообщает РБК-Украина.

Новые дорожные знаки

Появятся следующие знаки:

жилая зона,

пешеходная дорожка,

начало населенного пункта и его окончание,

направление поворота,

места разрешенной остановки и стоянки,

запрет движения транспортных средств,

автозаправочные/электрозарядные станции,

место для зарядки электромобилей,

платная дорога и ее конец,

островок безопасности,

диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

Велодорожки

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: