Комаровский: Зеленский использовал меня для пиара

Известный украинский врач и блогер Евгений Комаровский считает, что команда Владимира Зеленского использовала его для пиара, как это пытались сделать ранее другие политики, сообщает Украинская правда.

По его словам, интерес у политиков и партий к нему возник после начала выхода "Школы доктора Комаровского" в 2010 году.

"При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость" , – говорит Комаровский.

На одном из эфиров в 2019 году Комаровского представили как члена команды Владимира Зеленского. Но после избрания нового президента Евгений Комаровский никакой должности не получил, и даже не стал советником Зеленского.

"Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации" , – заявил Комаровский.