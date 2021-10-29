АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендерах на освещение дорог

Антимонопольный комитет Украины признал ООО "Дорстрой Монтаж Киев" и ООО "Укр Дор Свет" причастными к нарушению закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, а именно – сговора, который стал причиной искажения результатов 38 публичных закупок, сообщает БизнесЦензор.

За нарушение закона на компании наложены штрафы на общую сумму 41,95 млн грн, говорится в сообщении АМКУ.

Комитет установил, что компании согласовали между собой условия участия в закупках, заказчиком которых являлось государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов".

ГП объявило закупку на обустройство зон пешеходных переходов средствами повышенной видимости, осуществление текущего среднего ремонта – обустройство освещением с использованием автономного электрообеспечения пешеходных переходов, обустройство дополнительного освещения на участках с повышенной аварийностью и т.д.

Также Комитет обнаружил сговор компаний при участии в закупке, объявленной Службой автомобильных дорог в Киевской области относительно услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и КП "Киевгорсвет" по капремонту сетей наружного освещения в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Общая сумма ожидаемой стоимости всех 38 закупок составляла 213,9 млн грн.

Благодаря заговору конкуренция между двумя участниками была устранена, а победителем во всех закупках становилось ООО "Дорстрой Монтаж Киев".

Кроме наказания в виде штрафа, согласно закону Украины "О публичных закупках", указанные субъекты лишаются права участия в публичных закупках на три года.